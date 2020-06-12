Украина

Высшее футбольное руководство страны официально утвердило доигровку Первой лиги.

Исполком Украинской ассоциации футбола на официальном уровне утвердил решения Профессиональной футбольной лиги относительно Первой и Второй лиг. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Так, Первая лига будет доиграна согласно регламенту, а Вторая лига признана официально завершенной.

Со следующего сезона Первая лига будет расширен до 18 клубов. Первые три команды в турнирной таблице напрямую выйдут в УПЛ, а из элитного дивизиона делегируют одну худшую команду. Команды занявшие 15 и 16 места в Первой лиге сыграют стыковые поединки с третьими местами двух подгрупп Второй лиги (Вересом и Кристаллом).

Со Второй лиги повысятся в классе на следующий сезон Нива Тернополь, ВПК-Агро, Полесье и Альянс при наличии соответствующих аттестатов.

Возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 23 июня.