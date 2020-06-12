Украина

Левый защитник "горняков" получил повреждение в ходе тренировочного процесса.

В четверг, 11 июня, Исмаили получил травму на тренировке, об этом стало известно Football.ua. У 30-летнего футболиста проблема с коленом.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр, который выявит степень серьезности повреждения.

На данный момент возникают худшие предположения, что больше Исмаили в текущем сезоне не сыграет.

В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ бразилец провел 21 игру: на его счету 2 гола и 5 результативных передач.