Левый защитник "горняков" получил повреждение в ходе тренировочного процесса.
ИСМАИЛИ, ФК ШАХТЕР
12 июня 2020, 20:17
В четверг, 11 июня, Исмаили получил травму на тренировке, об этом стало известно Football.ua. У 30-летнего футболиста проблема с коленом.
В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр, который выявит степень серьезности повреждения.
На данный момент возникают худшие предположения, что больше Исмаили в текущем сезоне не сыграет.
В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ бразилец провел 21 игру: на его счету 2 гола и 5 результативных передач.