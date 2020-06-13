Украина

Футболист продолжит выступать за нынешнюю команду.

Никита Петерман договорился с Мариуполем о новом соглашении, сообщил официальный сайт "приазовцев".

21-летний футболист заключил контракт до лета 2023 года.

"ФК Мариуполь продолжает смотреть вперед и подписывать контракты со своими перспективными воспитанниками. Сегодня наш Клуб заключил новый контракт с Никитой Петерманом", — гласит заявление на официальном сайте команды.

С прошлого сезона Никита стал привлекаться к тренировкам и матчам за основную команду. В активе 21-летнего игрока уже 5 матчей в Премьер-лиге (4 – в нынешнем чемпионате).