Украина

Нападающий Ворсклы был очень лаконичен в своих суждениях перед матчем с приазовцами.

Ворскла в 26-м туре Премьер-лиги сыграет на выезде с Мариуполем. По приезду полтавчан в гостиницу телеканал Футбол 1/2/3 попытался взять интервью у игроков Ворсклы. Наиболее информативным получилось интервью нападающего Владислава Кулача. Приводим его текст ниже целиком:

- Как доехали?

- Отлично.

- Как дорога, хорошая?

- Замечательная.

- Чего ждете от матча с Мариуполем?

- Победы.

Матч Мариуполь – Ворскла начнется сегодня, 13 июня, в 14:00. Вы можете следить за ходом игры и комментировать поединок в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.