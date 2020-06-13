Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура УПЛ между Мариуполем и полтавской Ворсклой.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич произвел несколько изменений в составе своей команды по сравнению с матчем против Олимпика. Стоит отметить появление в основе команды ярко выраженного центрального нападающего Руслана Фомина. Также с первых минут неожиданно сыграет центральный защитник Назарий Муравский, а вот Джойским Дава остался в запасе.

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Муравский, Яворский, Быков — Игнатенко, Мишнев — Чурко, Кулаков, Кирюханцев — Фомин

Запасные: Поспелов, Топалов, Дава, Тищенко, Сагуткин, Петерман, Дудик, Кащук, Корниенко

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр, Пуцлин — Шехич, Кулач, Кане — Степанюк

Запасные: Ткаченко, Баенко, Якубу, Васин, Павлюк, Ребенок, Кравчук

Матч Мауриполь — Ворскла начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.