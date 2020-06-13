Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Мариуполь — Ворскла, фото: ФК Мариуполь
13 июня 2020, 17:15
В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь принимал на своем поле Ворсклу.
Несмотря на разгромную победу подопечных Александра Бабича в первом круге чемпионата Украины, вторая встреча этих команд завершилась вничью (1:1).
На 59-й минуте встречи Ворскла вышла вперед благодаря голу Якубу, а уже на 74-й минуте Дмитрий Топалов вернул равновесие в счете.
Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Ворскла:
Мариуполь — Ворскла 1:1
Голы: Топалов, 74 — Якубу, 59
Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков — Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) — Чурко (Кащук, 65) — Кулаков (Топалов, 57), Фомин
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Баенко, 90), Пуцлин — Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане — Степанюк (Кравчук, 66)
Предупреждения: Быков, Игнатенко — Пуцлин, Сапай
Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)