Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь принимал на своем поле Ворсклу.

Несмотря на разгромную победу подопечных Александра Бабича в первом круге чемпионата Украины, вторая встреча этих команд завершилась вничью (1:1).

На 59-й минуте встречи Ворскла вышла вперед благодаря голу Якубу, а уже на 74-й минуте Дмитрий Топалов вернул равновесие в счете.

Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Ворскла:

Мариуполь — Ворскла 1:1

Голы: Топалов, 74 — Якубу, 59

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков — Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) — Чурко (Кащук, 65) — Кулаков (Топалов, 57), Фомин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Баенко, 90), Пуцлин — Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане — Степанюк (Кравчук, 66)

Предупреждения: Быков, Игнатенко — Пуцлин, Сапай

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)