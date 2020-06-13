Украина

Полузащитник Динамо помог своей команде одолеть прямого конкурента в борьбе за вторую строчку УПЛ.

Завершился центральный поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо добыло уверенную гостевую победу над луганской Зарей (3:1).

Стоит отметить, что в этом матче вернулся на футбольное поле полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков, который отсутствовал из-за повреждения передней поверхности бедра.

Украинский хавбек вышел на замену на 62-й минуте встречи вместо Георгия Цитаишвили, а уже в компенсированное ко второму тайму время он успешно реализовал штрафной удар, который сам же и заработал.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел за Динамо 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Киевский клуб после 26 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 52 очка.