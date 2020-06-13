Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик встретился с ПФК Львов на стадионе им. В. В. Лобановского в Киеве.

Главным героем встречи стал игрок донецкого клуба Максим Тейшейра, который оформил дубль и принес своей команду первую победу в официальных матчах с ноября 2019 года.

Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик — Львов:

Олимпик — Львов 2:0

Голы: Тейшейра, 54, 84

Олимпик: Кичак — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) — Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) — Дамацена (Приймак, 58), Бопесу - Татарков, Алваро, Шина — Яковелли (Ныч, 58)

Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак — Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч