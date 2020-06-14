Предлагаем вашему вниманию обзор спарринга с участием украинских команд.
Фото: СК Днепр-1
14 июня 2020, 09:38
В товарищеском матче Ингулец одержал победу над Днепром-1 со счетом 2:0. Голами в составе клуба из Первой лиги отличились Младен Бартулович и Игорь Загальский.
Днепр-1 – Ингулец 0:2
Голы: Бартулович, 59, Загальский, 84.
Днепр-1: Клищук (Юрчук, 63), Адамюк (Чичиков, 46), Сваток (Киреев, 59), Лопыренок (Папа Гуйе, 46), Цуриков (Полевой, 46), Вакулко (Литвиненко, 68), Когут (Батагов, 46), Снижко (Ярмолюк, 46), Коркишко, Назаренко (Сабатини,68), Хобленко (Супряга, 46).
Ингулец: Лепка (Шуст, 46), Балан (Лобода, 75), Павлов (Фатеев, 75), Кучеренко (новичок,75), Синегуб (Щедрый, 75), Лупашко (новичок, 77), Бартулович (Квасный,75), Запорожец (Коробка, 75), Коваленко (Загальский, 68), Мишуренко (Козак, 46), Сичинава (Сула, 75).
Предупреждения: Павлов, Лупашко, Загальский.
Удаление: Сваток (58, с правом замены).