Украина

Защитник подвел итог матча против Львова.

Защитник Олимпика Иван Зотько прокомментировал поединок против Львова, в котором его команда сумела победить со счетом 2:0.

"Мы долго не выигрывали. Все получилось: использовали моменты, которые имели и очень достойно сыграли в обороне. Мы не дали практически ничего создать сопернику у наших ворот. Все довольны".

"Ничья, победа. Постепенно к нам будет приходить уверенность. Момент, когда я вынес мяч из пустых ворот? Я увидел, что Кича далеко вышел и просто пошел подстраховать его, хорошо, что успел".

"Думаю, рецепт победы – командная работа. Мы оборонялись и атаковали одним целым. Олимпик должен были добывать победу еще в прошлом туре с Мариуполем, но не сложилось, судья не поставил пенальти. Не могу не отметить Тейшейру, он сегодня красавец", — сказал Зотько официальному сайту дончан.

Ранее свою оценку дал сам автор дубля в матче нападающий Максим Тейшейра.