Украина

Хавбек прокомментировал свои действия во встрече с львовянами.

Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра поделился своим мнением о результате матча со Львовом в 26-м туре УПЛ.

Французский вингер отличился двумя голами и принес "олимпийцам" победу со счетом 2:0.

"Приятно забить два гола. В моменте с первым взятием ворот, очень хорошую передачу мне сделал Никита Кравченко, а я мне удалось занять выгодную позицию в штрафной площади. Я много работаю над этим на тренировках с нашими наставниками.

Мне нравится перекладывать мяч с одной ноги на другую и пробивать, как в моменте с первым голом. Буду откровенен: в целом я не очень доволен тем, как я отыграл игру, но голы, безусловно, сгладили впечатление. Второй гол получился красивым, думаю, на 7 из 10.

Забавно, что за мгновение до второго забитого гола меня могли поменять. Даже после этого не хотелось уходить с поля, ведь тебе всегда хочется сделать больше… Но это решение тренера и ему виднее, как будет лучше для команды.

Я пообещал нашему пресс-атташе перед игрой, что если в оставшихся поединках забью 5 голов, то покрашу волосы в розовый или фиолетовый цвет. Осталось забить еще 3", – рассказал Тейшейра в интервью официальному сайту клуба.