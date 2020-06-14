Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги между Александрией и черниговской Десной.

Завершать события очередного тура УПЛ будет поединок в Александрии, где местный коллектив под руководством Владимира Шарана попытается переиграть и, как следствие, догнать своего прямого конкурента в турнирной таблице. После неудачной игры с Динамо (1:5), "полиграфы" немного изменили свой стартовый состав. Каспарс Дубра был удален в прошлой игре, так что его место в центре обороны займет Бабогло. На правом фланге защиты с первых минут появится Гордиенко, а Вантух вновь заменит Банаду в полузащите.

У Десны тоже не обошлось без замен. Ефим Конопля и Артур Западня образуют фланги обороны черниговчан, при этом Денис Фаворов переместится в полузащиту, где составит компанию Владиславу Калитвинцеву и Егору Картушову. При этом, Александр Рябоконь решил сыграть в два номинальных нападающих, так что пара Будковский – Филиппов будут отвечать за реализацию моментов у гостей.

Александрия: Панькив — Гордиенко, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Вантух — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Шендрик, Мишенко, Задерака.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Западня — Огиря — Фаворов, Калитвинцев, Картушов — Будковский, Филиппов.

Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Кузик.

Матч Александрия — Десна начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.