Украина

Судьбу поединка в пользу коллектива Каштру, который заканчивался ливнем, решил очередной гол Жуниора Мораеса в УПЛ (1:0).

Противостояние двух полюсов турнирной таблицы верхней шестерки команд Украинской Премьер лиги открывало воскресную часть поединков в рамках двадцать шестого тура национального первенства. Столичный НСК "Олимпийский" в последнее время сумел принять домашние матчи двух крупнейших команд страны, но вот игру команды из населенного пункта с чуть большим 1,5 тыс. жителей главной арене страны доводилось принимать чуть ли не впервые. Колос не стал противиться возможности в качестве хозяев сыграть на "Олимпийском", так с радостью готов был принять действующего чемпиона Украины — донецкий Шахтер.

Для подопечных Руслана Костышина попадание в число сильнейших команд страны ничем хорошим с точки зрения результатов не увенчалось. Об этом можно говорить уже с уверенностью, ведь отставание Колоса от остальной пятерки продолжает нарастать с завидным постоянством. После карантина ситуация усугубилась еще и тем, что "колоски" перестали забивать своим оппонентам, что было отличительной чертой для их борьбы до вынужденной паузы.

А вот дончане своих оппонентов не прощают. Фарс от обороны "горняков" на последних минутах матча с черниговской Десной сумел отвлечь от того факта, что число забитых мячей в официальных поединках после возобновления УПЛ у коллектива Каштру неизменно равняется трем. При этом, Шахтеру удавалось отбрасывать на еще более безопасную дистанцию своих прямых конкурентов. В итоге, действующий чемпион сам создал для себя возможность победами в двух из семи остававшихся матчей до конца сезона оформить защиту титула.

Однако Колосу в первом тайме отчетной встречи удалось создать соперникам достаточно трудностей на их пути. Шахтер начал в привычном для себя стиле доминирования и даже сподобился на создание раннего момента для гола — Волынец потащил удар Патрика из-за пределов штрафной, но сразу же "горняки" были вынужден встрепенуться: Лысенко ударом головой с близкой дистанции проверил реакцию Трубина. Очевидно, что "колоскам" не было смысла увлекаться игрой в атаке, поэтому коллектив Костышина предпочел выстроиться в три ряда обороны на своей половине, с чем пришлось мириться дончанам.

Попытки Шахтера разыгрывать свои комбинации через мелкий пас выглядели тщетно на фоне казавшейся надежной обороны соперников. Пришлось чемпиону Украины растягивать редуты Колоса через широкие диагонали, за счет которых удалось создать пару неплохих моментов для Мораеса, но Жуниор так и не смог протолкнуть мяч в сетку до перерыва. Вместо этого, форвард Шахтера имел все шансы вести из строя голкипера соперников — Волынец дохрамывал до перерыва, а его судьба во втором тайме была настоящей тайной.

Вечно быть непреступной оборона хозяев быть не могла. У дончан начали появляться моменты в компенсированное к первой половине время, поэтому свистка на перерыв клуб из Ковалевки ждал с замиранием сердца. И не зря — Мораес был сбит Волынцом внутри штрафной после ложной (как покажет затем повтор) фиксации офсайд при передаче Тайсона на своего форварда. На ровном месте появился повод для скандала. А ведь это еще падение Степаненко в борьбе с Петровым несколькими минутами ранее было опущено за рамки внимания.

Во втором тайме было два открытых вопроса: сможет ли Шахтер дожать соперников и пойдет ли дождь в столице? Первая идея получила реализацию практически сразу — очередной мастерский ассист от Марлоса вывел Мораеса на свидание с голкипером, которое Жуниор завершил элегантным черпаком. А потом и ливень подоспел. Удивительно, но даже трансляция не справилась с нагрузкой, а вот газон главной арены страны остался невредим.

На мокром покрытии Колос попытался подловить соперников на неожиданных дальних ударах, однако Трубин так и не дрогнул перед надвигавшейся угрозой. Изрядно намокнув, футболисты старались как можно быстрее довести игру до завершения. Особенно везло в эти мгновения уходящим на замену футболистам. Шахтер досиживал последние минуты в непривычной глубокой обороне, но все равно сумел добиться очередной победы, завершив на 50% финальный рывок к очередному трофею.

В следующем туре Колос из с. Ковалевка вновь сыграет на "Олимпийском", но уже в качестве гостя для киевского Динамо, а донецкий Шахтер, несколькими днями ранее, на той же арене будет принимать Александрию. Точка в вопросе чемпионского титула "горняками" может быть поставлена на поле принципиального оппонента.



Колос — Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 49



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) — Лысенко (Антюх, 61).



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) — Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко — Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) — Мораес (Фернандо, 78).



Предупреждения: Ильин — Алан Патрик.