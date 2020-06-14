Защитник Виталий Гошкодеря остаток сезона проведет в донецком клубе.
Виталий Гошкодеря, Олимпик
14 июня 2020, 19:22
Экс-защитник Черноморца Виталий Гошкодеря трудоустроился в Олимпике. Он был внесен в заявку дончан на сайте украинской Премьер-лиги. Он будет играть под номером 99.
Гошкодеря уже играл за Олимпик в сезоне-2008/09 и с 2015 по 2017 год. На его счету 68 матчей и один гол за дончан.
Также на протяжении карьеры Виталий выступал за Волынь, Кривбасс, Нефтяник и Окжетпес.
Олимпик занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч у дончан запланирован на 20 июня с Карпатами.