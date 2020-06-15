Украина

Нападающий Шахтера признался, что пока не набрал оптимальные кондиции.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес впервые после перерыва забил за Шахтер. Его гол помог команде обыграть Колос – 1:0.

"Игра была очень трудной, как и предыдущая встреча с Колосом. У соперника есть опытные футболисты, которые уже хорошо знают наш стиль. Было сложно физически: начали при жаре, а заканчивали под ливнем, который сделал поле тяжелым", — цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

"Для меня это фактически первый матч после карантина, и было нелегко на таком газоне. Честно говоря, лично мне еще требуется игровой темп, нужно прибавить. Но нашу команду стоит поздравить, ведь мы боролись до конца, сделали необходимый результат и стали еще ближе к титулу. Сейчас будем смотреть вперед, продолжать концентрироваться на своей игре и прибавлять с каждым шагом".

Следующий матч "горняки" проведут против Александрии 20 июня.