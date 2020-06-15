Украина

Полузащитник Колоса отметил, что команда имела свои шансы, но не смогла ими воспользоваться.

В 26-м туре украинской Премьер-лиги Колос уступил Шахтеру со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Жуниор Мораес.

"Шахтер набрал три очка. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Значит, Шахтер заслужил эту победу. Они владели инициативой. Во втором тайме после пропущенного мяча мы начали играть смелее, создавать моменты. Мы могли и сыграть вничью, но не забили. Что есть, то есть. Будем думать, анализировать и дальше идти", — прокомментировал Богданов игру пресс-службе Колоса.

"В первом тайме Вова Лысенко мог забить с подачи, там хорошо сыграл вратарь Шахтера. Мы должны были гармоничнее, спокойнее играть с мячом в первом тайме, а получалось, что мы очень спешили. Постоянные потери приводили к тому, что Шахтер почти все время был с мячом. Надо поработать над тем, чтобы хладнокровнее распоряжаться мячом".

"То, что мы возрастные… Не знаю, посмотрите на Италию, какие там футболисты играют. Нельзя так клеймо ставить, что мы возрастные. Молодые тоже должны показывать, им по 22-23, они тоже обязаны брать инициативу на себя. Понятно, что мы, как старшие товарищи, должны быть лидерами команды".

"Я играю уже лет 10, и видел, как Шахтер менялся. Поколения в команде менялись, но всегда Шахтер был на уровне Лиги чемпионов, плей-офф Лиги чемпионов, постоянно из группы выходил. Так что Шахтер — это лучшая команда на данном этапе в Украине".

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Следующий поединок ковалевцы проведут против Динамо 22-го июня.