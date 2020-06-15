Украина

Голкипер Шахтера рассказал, что в команде ему помогает Андрей Пятов.

Анатолий Трубин сообщил, как его называют в команде, и рассказал о том, как Андрей Пятов ему помогает на тренировках.

"Все называют по имени, кроме бразильцев – они Куртуа называют", — сказал Трубин в эфире программы Великий футбол.

"Пятов говорит, что если сделал ошибку, даже голевую, нужно понимать, есть еще 45-50 минут, чтобы спасти команду, можно выиграть игру. Самое главное – не опускать руки, не закапывать себя в яму, ведь будет только хуже".

"Когда работаешь с рядом с Пятовым – подымается уровень выше. Он и человек хороший, он реально топ-вратарь. Он очень опытный, помогает мне на тренировках", — сказал Трубин.

Напомним, что Анатолий Трубин провел полный матч в прошлом туре против Колоса (1:0).