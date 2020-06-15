Игроки из УПЛ могут завоевать престижную награду.
Тете, фото Шахтер
15 июня 2020, 15:11
Итальянское издание Tuttosport опубликовало список молодых футболистов, которые сразятся за премию Golden Boy 2020. Напомним, за подобное звание могут побороться игроки до 21-го года.
Примечательно, что в список из ста претендентов вошли два исполнителя из украинской Премьер-лиги — крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили и хавбек Шахтера Тете.
Отметим, что конкуренцию футболистам из УПЛ составят целый ряд звездных игроков, среди которых форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, защитник Баварии Альфонсо Дэвис, вингер "шмелей" Джейдон Санчо, полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои и многие другие.
Напомним, что в прошлом году награду получил нынешний нападающий Атлетико Жоау Фелиш, а среди украинцев в борьбе участвовал вратарь Андрей Лунин.