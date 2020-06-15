Украина

Игроки из УПЛ могут завоевать престижную награду.

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список молодых футболистов, которые сразятся за премию Golden Boy 2020. Напомним, за подобное звание могут побороться игроки до 21-го года.

Примечательно, что в список из ста претендентов вошли два исполнителя из украинской Премьер-лиги — крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили и хавбек Шахтера Тете.

Отметим, что конкуренцию футболистам из УПЛ составят целый ряд звездных игроков, среди которых форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, защитник Баварии Альфонсо Дэвис, вингер "шмелей" Джейдон Санчо, полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои и многие другие.

Напомним, что в прошлом году награду получил нынешний нападающий Атлетико Жоау Фелиш, а среди украинцев в борьбе участвовал вратарь Андрей Лунин.