Украина

Киевский клуб отправился в Закарпатье с 20-ю футболистами.

Динамо вылетело в Закарпатье, где в рамках полуфинального поединка Кубка Украины встретится с перволиговым Минаем.

Главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко определился с заявкой на данный матч, взяв с собой 20 футболистов.

Стоит отметить, что в список заявленных игроков Динамо впервые попал нападающий Ибрагим Каргбо-младший, который присоединился к команде еще в начале декабря 2019 года.

Кроме того, против Миная может сыграть защитник Йосип Пиварич, не попадавший в заявку киевлян на протяжении пяти официальных поединков подряд.

Заявка Динамо на матч с Минаем выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Караваев, Буяльский, Дуэлунд;

Нападающие: Соль, Каргбо-младший, Русин.

Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени.