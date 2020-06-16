Киевский клуб отправился в Закарпатье с 20-ю футболистами.
Ибрагим Каргбо-младший, ФК Динамо Киев
16 июня 2020, 17:55
Динамо вылетело в Закарпатье, где в рамках полуфинального поединка Кубка Украины встретится с перволиговым Минаем.
Главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко определился с заявкой на данный матч, взяв с собой 20 футболистов.
Стоит отметить, что в список заявленных игроков Динамо впервые попал нападающий Ибрагим Каргбо-младший, который присоединился к команде еще в начале декабря 2019 года.
Кроме того, против Миная может сыграть защитник Йосип Пиварич, не попадавший в заявку киевлян на протяжении пяти официальных поединков подряд.
Заявка Динамо на матч с Минаем выглядит следующим образом:
Вратари: Бущан, Бойко;
Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Караваев, Буяльский, Дуэлунд;
Нападающие: Соль, Каргбо-младший, Русин.
Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени.