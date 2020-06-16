Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок Кубка Украины.

Минай примет на своем поле Динамо в рамках полуфинального матча Кубка Украины. Букмекерская компания Parimatch считает шансы киевского клуба на победу куда более высокими.

Так, на победу Динамо коэффициент составляет 1,20, а вероятность успеха Миная оценивается невероятным показателем 14,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 6,90.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на уверенную победу подопечных Алексея Михайличенко с форой (-3,5). Вероятность данного события оценивается в показатель 4,30.

Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени.