Украина

Президент Олимпика планирует создать новый футбольный проект в городе Одесса.

В различных украинских СМИ появилась информация о том, что президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин намерен выкупить Черноморец и его стадион, чтобы основать в Одессе свой новый футбольный проект.

Как стало известно Football.ua во время разговора с самим Гельзиным, он на самом деле ведет переговоры о приобретении стадиона Черноморец, и они с каждым этапом "все ближе и ближе" к своему успешному завершению.

Нынешний президент Олимпика планирует перевезти донецкий клуб в Одессу, чтобы основать там команду либо под новым названием, либо под всем известным брендом Черноморец, если удастся договориться и о приобретении самого клуба.

В случае успешного заключения сделки по покупке стадиона Черноморец, Олимпик со своим местом в украинской Премьер-лиге переедет в Одессу, однако клуб поменяет свое название. Отметим, что на данный момент "олимпийцы" проводят свои матчи в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.