Наставник Миная высказался о предстоящем матче против Динамо в Кубке Украины.
Василий Кобин, ФК Минай
16 июня 2020, 22:06
Один из лидеров турнирной таблицы Первой лиги Минай сыграет против киевского Динамо в рамках полуфинального поединка Кубка Украины. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
"Мы понимаем, против кого будем играть. Без официальных матчей и сразу Динамо Киев – да, нам будет тяжело. Но мы не будем плакать и жаловаться – будем выходить и играть".
"Отсутствие зрителей? Думаю, парни должны психологически подготовиться. Но у нас такой стадион, что за его пределами люди будут поддерживать, и мы это услышим", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.
Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени.