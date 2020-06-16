Украина

Наставник Миная высказался о предстоящем матче против Динамо в Кубке Украины.

Один из лидеров турнирной таблицы Первой лиги Минай сыграет против киевского Динамо в рамках полуфинального поединка Кубка Украины. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы понимаем, против кого будем играть. Без официальных матчей и сразу Динамо Киев – да, нам будет тяжело. Но мы не будем плакать и жаловаться – будем выходить и играть".

"Отсутствие зрителей? Думаю, парни должны психологически подготовиться. Но у нас такой стадион, что за его пределами люди будут поддерживать, и мы это услышим", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Минай — Динамо состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени.