Украина

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок.

Динамо в поединке 1/2 финала Кубка Украины сыграет на выезде против Миная. Алексей Михайличенко выпустил на поле сразу пять легионеров, в числе которых Соль, Дуэлунд и Пиварич.

Динамо: Бойко — Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич — Андриевский, Шепелев, Дуэлунд — Де Пена, Соль, Вербич

Запасные: Бущан, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Буяльский, Русин, Каргбо

Состав Миная будет доступен позже.

Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.