Стали известны главные арбитры на матчи 27-го тура чемпионата Украины.
Сергей Бойко, ФК Олимпик Донецк
17 июня 2020, 13:54
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Верхняя шестерка
20 июня, суббота
Шахтер — Александрия. Главный арбитр — Игорь Пасхал (Херсон).
21 июня, воскресенье
Десна — Заря. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр).
22 июня, понедельник
Динамо — Колос. Главный арбитр - Сергей Бойко (Киевская область).
Нижняя шестерка
19 июня, пятница
Мариуполь — Львов. Главный арбитр — Константин Труханов (Харьков);
Ворскла — Днепр-1. Главный арбитр — Денис Шурман (Киевская область).
20 июня, суббота
Карпаты — Олимпик. Главный арбитр - Владимир Новохатний (Киев).