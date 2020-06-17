Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейскими назначениями на поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Верхняя шестерка

20 июня, суббота

Шахтер — АлександрияГлавный арбитр — Игорь Пасхал (Херсон).

21 июня, воскресенье

Десна — Заря. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр).

22 июня, понедельник

Динамо — Колос. Главный арбитр - Сергей Бойко (Киевская область).

Нижняя шестерка

19 июня, пятница

Мариуполь — Львов. Главный арбитр — Константин Труханов (Харьков);

Ворскла — Днепр-1. Главный арбитр — Денис Шурман (Киевская область).

20 июня, суббота

Карпаты — Олимпик. Главный арбитр - Владимир Новохатний (Киев).