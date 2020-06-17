Украина

Защитник Шахтера — об игре после возобновления УПЛ.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал, как готовился к рестарту сезона, а также поведал о своих эмоциях от матчей после возобновления.

"На карантине была подготовка в домашних условиях. У нас была программа задач от тренерского штаба Шахтера. Мы ее добросовестно выполняли и считаю, что это помогло хорошо стартовать в первых матчах чемпионата".

"Привыкнуть играть без болельщиков невозможно, даже если это фаны команды соперника. Нравится атмосфера полных трибун. Но сейчас такая ситуация, что мы должны смириться, пока играть без болельщиков. Наше дело — делать свою работу. Будет хорошо, если ответный матч с Вольфсбургом мы сыграем в Украине, хотя и с пустыми трибунами", — приводит слова Кривцова официальный сайт УАФ.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что поединок дончан против "волков" все-таки состоится в Харькове.