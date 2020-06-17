Победу киевлянам принес Микель Дуэлунд двумя забитыми голами.
Минай - Динамо, фото Динамо
17 июня 2020, 15:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Минай — Динамо 0:2
Голы: Дуэлунд, 9, 39
Минай: Попович — Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко — Вагин (Ткачук, 40) — Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев — Стасюк
Динамо: Бойко — Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) — Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) — Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич
Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук — Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко
На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).