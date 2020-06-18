Украина

Главный тренер Зари отметил важность предстоящей встречи с черниговской командой.

Заря в 27-м туре Премьер-лиги сыграет на выезде против Десны. У обеих команд по 49 очков – на три меньше, чем у идущего вторым Динамо.

"Относительно Десны скажу, что это команда-претендент на те же места, которые хотим занять и мы. Будет очень важная игра. Как бы матч ни закончился, ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели. Игра важная, но не решающая. Я так говорил и перед игрой с Динамо. С учетом того, что остается еще шесть игр, очень важно сейчас набирать очки и не проигрывать", — цитирует Виктора Скрипника официальный сайт Зари.



"Если смотреть на таблицу, то игра действительно очень важная. С учетом игры на выезде и проигрыша последней нашей игры, хочется не отстать, а наоборот пополнить запас очков. И мы этого хотим, и они этого хотят. Каждый смотрит на себя. Если бы это была последняя игра, то назвал бы тогда ее решающей. Но впереди еще весь второй круг. Игра важная, но в Запорожье, думаю, будет еще важнее, ведь будет последней в чемпионате. Еще раз отмечу, что важно набирать очки и выигрывать. А расклады из тура в тур смотрятся и корректируются".

Фактически, все игроки Зари будут в строю – за исключением тех, чье отсутствие в игре с Десной выглядит ожидаемым.

"Помимо пропускающих из-за карточек Абу Ханны и Цвека нет игроков, которые не примут участия в игре. Единственное то, что Казаков, Шевченко и Майборода пока что тренируются, как и прежде, по индивидуальной программе", — отметил Скрипник.

Матч Десна – Заря состоится 21 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.