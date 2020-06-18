Украина

Хавбек Динамо высказался о победе над Минаем в полуфинале Кубка Украины.

Динамо в полуфинале Кубка Украины обыграло Минай на выезде со счетом 2:0, а главным героем встречи стал полузащитник Микель Дуэлунд, который оформил в ворота соперника дубль. Датчанин поделился эмоциями от победы в этом матче.

"На стадии полуфинала национального Кубка матчи всегда тяжелые. Мы знали, что Минай — хорошая, слаженная команда. Возможно, в следующем году они даже выйдут в Премьер-лигу. Для нас было очень важно быстро забить, что мы и сделали. До перерыва отличились дважды и заслуживали забить еще. В целом, это была хорошая игра".

"Не думаю, что два забитых мяча и нереализованный пенальти – это мало, по-моему, вполне достаточно. Добавьте сюда отмененный системой VAR гол во втором тайме, и увидите, что мы полностью превосходили соперника. Не сказал бы, что мы не реализовали слишком много возможностей – все было в порядке", — приводит слова Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Стоит отметить, что Динамо могло обыгрывать Минай и с более разгромным счетом, однако нападающий Фран Соль не смог реализовать одиннадцатиметровый.

"Франу было важно забить этот одиннадцатиметровый удар, но иногда просто не везет. Но несмотря на эту неудачу, Фран очень хорошо играл, боролся и приносил много пользы команде во время игры. Повторюсь, считаю, он заслуживал забить с точки, неприятно, что промахнулся. Безусловно, этот гол добавил бы ему уверенности в собственных силах".

"Фран Соль — сильный парень, поэтому мы не говорили о том, как он себя чувствует. Уверен, он переживет эту неприятность и справится", — добавил Дуэлунд.

В следующем матче Динамо встретится с Колосом. Поединок запланирован на 22 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.