Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Ворскла после двух подряд ничейных результатов попытается обыграть лидера второй шестерки.

Ворскла — Днепр-1

Пятница, 19:00, Полтава, стадион им. Бутовского. Арбитр встречи — Денис Шурман. Телетрансляция — Футбол 1.

Для Днепра-1 27 тур чемпионата Украины подготовил довольно крепкого соперника. Подопечные Максимова вернулись в футбол двумя ничейными результатами — сперва была упущена победа над Львовом, а затем поделены очки с Мариуполем. Полтавчане традиционно опираются на свои физические данные, но и, стоит сказать, при Максимове стали выглядеть несколько интереснее.

Физические кондиции Ворсклы редко вызываются вопросы и, кажется, для хозяев матч мало чем будет отличаться от предыдущих. Снова соперник, который любит играть с мячом и готов действовать с позиции силы. Днепряне после зимнего перерыва особый упор делают на тактическое усовершенствование игры команды.

Как можно видеть по результатам, все у Днепра-1 получается достаточно успешно. Победа над Олимпиком со счетом 3:1 без каких-либо трудностей и триумф в поединке со Львовом — очень достойный исход. Нет сомнений, что в этот раз подопечным Михайленко придется постараться, чтобы быть успешными в единоборствах, которых будет очень много.

Из-за специфики поединка и соперника ожидаем, что у Днепра-1 с первых минут сыграет Хобленко, а не Супряга. У полтавчан же ждем возвращение в старт Дениса Васина, который должен "окрылить" нападение команды. Также хочется увидеть больше влияния на игру от Владислава Кулача, который является кандидатом в национальную сборную Украины.