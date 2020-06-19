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Главный тренер Мариуполя прокомментировал перспективы арендованных у Шахтера чемпионов мира.

Год назад после победы на чемпионате мира U-20 защитник Шахтера Виктор Корниенко, а также полузащитники Максим Чех и Алексей Кащук перебрались в Мариуполь на правах аренды. Их перспективы и достижения оценил главный тренер команды Александр Бабич.

"Чех, Кащук и Корниенко уже игроки стартового состава, игроки обоймы первой команды. Думаю, после карантина у них появится еще больше шансов выходить в стартовом составе. Но многое зависит от их здоровья. Например, ребята получали микротравмы от нагрузок. Тот футбол, который был в дубле, отличается от той интенсивности, которая есть в УПЛ. Поэтому им надо время для того, чтобы возмужать", — цитирует Бабича сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Я очень ими доволен. Хотелось бы конечно, что бы этот прогресс шел быстрее. Но мы понимаем, что чудес не бывает. По примеру тех ребят, которые у нас были раньше, могу сказать, что им нужно как минимум полгода для того, чтобы почувствовать ритм, наши требования".

"Сейчас я уже вижу, что если они живы-здоровы, то они игроки стартового состава".

Мариуполь идет вторым во второй шестерке. Следующий матч команда проведет против ПФК Львов. Игра начнется сегодня, 19 июня, в 17:00.