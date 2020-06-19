Украина

Наставник Карпат высказался о следующем матче против Олимпика.

Олимпик встретится с Карпатами в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер львовской команды Роман Санжар поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, которое перенесли с 20 на 21 июня.

"Для нас каждый день дорог. Стратегически это ничего не поменяет. Понятно, что мы не будем готовы в оптимальных кондициях. Мы готовимся, но нам будет сложно. Один день ничего не решит, по большому счету".

"Вечером тренировка. Мы еще раз соберемся, посмотрим по людям, кто у нас будет, кто добавится, не добавится. С нами тренируются некоторые ребята из U-19. Конечно, их стало больше", — заявил Санжар в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Карпаты — Олимпик состоится в воскресенье, 21 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.