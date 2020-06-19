Украина

Украинский хавбек признался, что мог перейти в донецкий Шахтер.

Атакующий полузащитник луганской Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о решении временно покинуть киевский клуб перед стартом сезона-2018/2019.

"Понял, что в Динамо шансов у меня не будет после одного из сборов. Я стал лучшим бомбардиром в дубле, после чего отправился на сборы с первой командой. Наверное, это скорее было похоже на бонус какой-то".

"В Динамо еще Хацкевич мне говорил, что я не получу игрового времени. Потом он начал называть футболистов на мою позицию, сказал, что я пятый в списке, хотя там три игрока были. Потом поступило предложение от Зари. Понял, что нет смысла сидеть в дубле Динамо", — заявил Леднев в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Кроме того, украинский футболист признался, что мог выступать за донецкий Шахтер, а не киевское Динамо.

"В Шахтер мог пойти перед тем, как пошел в Динамо. Это было после Днепра. Выбор стоял между Динамо и Шахтером. Я выбрал Динамо. В детстве играл в Киеве, Лига чемпионов – очень много факторов было за Динамо", — заявил футболист.

В текущем сезоне Богдан Леднев провел за луганскую Зарю 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.