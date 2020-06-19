Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги между Мариуполем и ПФК Львов.

Двадцать шестой тур Украинской Премьер-лиги начинается пятничным противостоянием на берегах Азовского моря между Мариуполем и ПФК Львов. Коллектив Александра Бабича подвергся ротации стартового состава после ничейного результата с полтавской Ворсклой (1:1). В обороне приазовцев с первых минут сыграют Чоботенко и Корниенко, заменив Муравского и Быкова. В полузащите отчмечаем возвращение Федорчука, а также выход Горбунова. А вот парой форвардов от Мариуполя выступят Фомин и Топалов.

Львовяне еще ни разу не сумели набрать очки после возобновления сезона, поэтому в матче с Мариуполем попробуют сыграть с Нычем на острие атаки, а также выходом Джонатана и Богунова с первых минут в полузащитной линии.

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко — Чурко, Федорчук, Мишнев, Горбунов — Топалов, Фомин.

Запасные: Поспелов, Кулаков, Дава, Тищенко, Сагуткин, Петерман, Дудик, Кащук, Кирюханцев.

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька — Джонатан, Бопесу — Татарков, Алваро, Богунов — Ныч.

Запасные: Пеньков, Приймак, Ходаковский, Яковелли, Кравчук, Клименчук, Велвес, Недоля.

Матч Мариуполь — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.