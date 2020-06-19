Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура УПЛ между полтавской Ворсклой и Днепром-1.

Центральный защитник полтавской Ворсклы Владимир Баенко вынужден сыграть против Днепра-1 на правом фланге обороны ввиду дисквалификации Игоря Пердуты. Также не сможет сыграть и основной левый защитник команды Вадим Сапас, его место займет Павел Ребенок.

Ворскла: Резник — Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Ребенок — Скляр, Пуцлин — Васин, Кулач, Кане — Степанюк

Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Дубко, Луизао, Павлюк, Шехич, Кравчук

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Кравченко, Когут — Тейлор, Ди Франко, Булеца — Хобленко

Запасные: Клищук, Лопыренок, Полевой, Чичиков, Батагов, Снижко, Коркишко, Ярмолюк, Супряга

Матч Ворскла — Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.