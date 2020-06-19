Приазовцы сумели прервать серию без побед из четырех поединков (3:0).
Мариуполь — ПФК Львов, фото ФК Мариуполь
19 июня 2020, 18:55
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Мариуполь — ПФК Львов 3:0
Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко (Кирюханцев, 82) — Чурко (Кулаков, 65), Федорчук (Тищенко, 56), Мишнев, Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 65), Фомин.
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко (Кравук, 82), Братков, Люлька — Джонатан (Приймак, 46), Бопесу (Яковелли, 61) — Татарков, Алваро, Богунов (Недоля, 82) — Ныч (Велвес, 61).
Предупреждения: Федорчук, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Кащук — Ныч, Братков, Бопесу, Приймак.