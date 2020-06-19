Украина

Дубль Руслана Степанюка принес полтавчанам победу над командой Дмитрия Михайленко (2:0).

Во втором матче игрового дня в УПЛ полтавская Ворскла принимала лидера второй шестерки Днепр-1. Хозяева подошли к отчетному поединку с некоторыми кадровыми проблемами, но во время встречи это не сказывалось. Дебют поединка прошел под диктовку гостей, который сразу же забрали мяч под свой контроль. У них был шанс забить быстрый гол после назначенного пенальти в ворота Ворсклы, но через несколько минут он был отменен после долгих претензий полтавчан к главному арбитру. Зато никто уже не мог отменить удаление Юрия Максимову, получившего красную карточку за излишние эмоции.

После этого днепряне продолжили много владеть мячом, пытаясь забить с игры. Это мог сделать Хобленко, завершивший сольный проход ударом по воротам с близкого расстояние, но Резник спас свою команду, отбив мяч. А через несколько минут хозяева довольно неожиданно открыли счет. Юрчук потащил удар Кулача из пределов штрафной, а Степанюк оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку – 1:0. Затем игра немного успокоилась. Команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга.

Со временем подопечные Дмитрия Михайленко пошли вперед большими силами, проводя атаку за атакой. Однако им не удавалось вскрыть оборону сопернику. Был шанс забить после подачи углового и удара Адамюка головой, но Резник снова выручил свою команду, поймав мяч намертво. Днепр-1 заработал немало стандартов в первой половине встречи, но остальные подачи ни к чему не привели. Полтавчане время от времени уходили в атаку, но больше не смогли всерьез потревожить Юрчука. Не удалось создать хотя бы один опасный момент и гостям. Таким образом, команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе подопечных Максимова.

Буквально сразу же после возобновления игры полтавчане сделали громкую заявку на победу, забив быстрый гол. Кане протащил мяч через половину поля и отпасовал на Степанюка, а Руслан подработал мяч и послал его в дальний угол, оформив дубль — 2:0. Гости не растерялись и уже через несколько минут едва не возродили интригу — мяч попал в штангу после удара Когута головой. Далее подопечные Михайленко продолжали атаковать большими силами в надежде как можно скорее сократить отставание в счете.

В одном из эпизодов пробивший головой с нескольких метров Адамюк уже видел мяч в воротам, но Резник продемонстрировал блестящую реакцию и чудом спас свою команду. Ворскла ответила на это проходом Степанюка с замахом на хет-трик, но Кане снял мяч в ноги Руслана и пробил по воротам, но его удар оказался неточным. После этого хозяевам удалось успокоить игру. Хоть гости и продолжали контролировать мяч, никакой остроты у ворот Резника не возникало.

Ближе к окончанию встречи практически все игроки Днепра-1 перебрались на чужую половину поля, пытаясь взять соперника количеством. Но эта тактика не сработала, как не сработали еще несколько заработанных стандартов. В концовке поединка Супряга пробил в перекладину, но Резник контролировал ситуацию, так что хозяевам было не о чем беспокоиться. В компенсированное время Кравченко мог забить прямым ударом со штрафного, но капитан днепрян пробил в стенку. До финального свистка счет не претерпел изменений, команда Максимова отпраздновала победу, взяв у Днепра-1 реванше за поражение в первой части чемпионата.

В 28-м туре Ворскла примет донецкий Олимпик, а Днепр-1 отправится в гости к Мариуполю.

Ворскла - Днепр-1 2:0

Голы: Степанюк, 19, 48

Ворскла: Резник — Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Ребенок (Дудко, 90+3) — Скляр (Опанасенко, 90+3), Пуцлин — Васин (Луизао, 71), Кулач (Кравчук, 84), Кане — Степанюк (Павлюк, 90+3)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток (Лопыренок, 46), Логинов, Цуриков — Кравченко, Когут (Ярмолюк, 80) — Тейлор, Ди Франко (Снижко, 76), Булеца (Супряга, 60) — Хобленко (Коркишко, 76)

Предупреждения: Чеснаков, Ребенок, Кулач, Скляр, Баенко — Хобленко, Когут, Ди Франко, Лопыренок, Цуриков, Коркишко