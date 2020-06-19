Дубль Руслана Степанюка принес полтавчанам победу над командой Дмитрия Михайленко.
Фото: ФК Ворскла
19 июня 2020, 22:59
Ворскла одержала победу над Днепром-1 в матче 27-го тура УПЛ.
В 28-м туре Ворскла примет донецкий Олимпик, а Днепр-1 отправится в гости к Мариуполю.
Обзор матча:
Ворскла - Днепр-1 2:0
Голы: Степанюк, 19, 48
Ворскла: Резник — Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Ребенок (Дудко, 90+3) — Скляр (Опанасенко, 90+3), Пуцлин — Васин (Луизао, 71), Кулач (Кравчук, 84), Кане — Степанюк (Павлюк, 90+3)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток (Лопыренок, 46), Логинов, Цуриков — Кравченко, Когут (Ярмолюк, 80) — Тейлор, Ди Франко (Снижко, 76), Булеца (Супряга, 60) — Хобленко (Коркишко, 76)
Предупреждения: Чеснаков, Ребенок, Кулач, Скляр, Баенко — Хобленко, Когут, Ди Франко, Лопыренок, Цуриков, Коркишко.