Украина

Мариуполь и Ворскла поборются за вторую путевку в финал на стадионе имени Владимира Бойко.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с официальными лицами на второй полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сойдутся Мариуполь и полтавская Ворскла.

Как сообщает официальный сайт УАФ, данный матч рассудит Екатерина Монзуль из Харькова, а ее ассистентами станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.

Стоит отметить, что эта бригада арбитров также обслуживала первый полуфинал Кубка Украины, в котором киевское Динамо оказалось сильнее Миная и вышло в завершающую стадию турнира.

Напомним, матч Мариуполь — Ворскла состоится 24 июня на стадионе имени Владимира Бойко. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи.