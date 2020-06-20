Украина

Дегтярев, Литвин, Гошкодеря и Лукьянчук пропустят поединок с Карпатами из-за травм.

Олимпик встретится с Карпатами в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба "олимпийцев", игроки донецкого клуба провели предматчевую тренировку и отправились в Луцк, куда и была перенесена встреча.

Кроме того, стало известно о кадровых проблемах Олимпика в преддверии поединка с Карпатами. Максим Дегтярев, Дмитрий Литвин, Виталий Гошкодеря и Павел Лукьянчук не смогу помочь своей команде из-за полученных травм.

Напомним, матч Карпаты — Олимпик состоится в воскресенье, 21 июня, в 17:00 по киевскому времени. Для львовского клуба этот поединок станет первым официальным после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.