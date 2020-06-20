Голкипер ковалевского клуба не тренировался с командой из-за травмы.
Антон Яшков, ФК Колос Ковалевка
20 июня 2020, 15:52
Динамо в следующем поединке встретится с Колосом в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Команды ведут активную подготовку к предстоящему противостоянию, однако у ковалевского клуба появились небольшие кадровые проблемы.
Голкипер Антон Яшков не смог тренироваться вместо с командой, поскольку получил несерьезное повреждение. В остальном команда Руслана Костышина находится в полной боевой готовности.
Отметим, что Яшков является вторым голкипером Колоса. В текущем сезоне он провел восемь матчей в УПЛ, в которых пропустил 19 голов.
Напомним, матч Динамо Киев — Колос состоится в понедельник, 22 июня, в 19:30 по киевскому времени.