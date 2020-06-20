Украина

Голкипер ковалевского клуба не тренировался с командой из-за травмы.

Динамо в следующем поединке встретится с Колосом в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды ведут активную подготовку к предстоящему противостоянию, однако у ковалевского клуба появились небольшие кадровые проблемы.

Голкипер Антон Яшков не смог тренироваться вместо с командой, поскольку получил несерьезное повреждение. В остальном команда Руслана Костышина находится в полной боевой готовности.

Отметим, что Яшков является вторым голкипером Колоса. В текущем сезоне он провел восемь матчей в УПЛ, в которых пропустил 19 голов.

Напомним, матч Динамо Киев — Колос состоится в понедельник, 22 июня, в 19:30 по киевскому времени.