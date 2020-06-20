Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и Александрией.

Донецкий Шахтер может поставить точку в чемпионской гонке Украинской Премьер-лиги образца сезона 2019/20 уже в матче против Александрии, поэтому Луиш Каштру не стал проводить эксперименты со стартовым составом и выставить сильнейших исполнителей на данный момент, практически повторив расстановку на киевское Динамо (3:1). Исключением стал лишь Сиприано, который должен заменить выпавшего на долгий период из-за травмы Исмаили.

После двух разгромных поражений своей команды, Владимир Шаран решил сменить голкипера — Билык сыграет с первых минут вместо Панькива. К тому же, дисквалификация Бабогло заставила главного тренера Александрии выставить на поле Антона Шендрика, а пару ему составит отбывший одноматчевый бан Каспарс Дубра. В линии полузащиты у "полиграфов" можно отметить возвращение Евгения Банады.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Степаненко — Марлос, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Болбат, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо, Пихаленок, Хочолава.



Александрия: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Банада — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Панькив, Мельник, Стецьков, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мишенко, Задерака.

Матч Шахтер — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.