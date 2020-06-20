Португальский специалист привел "горняков" к победе в чемпионате Украины.
ЛУИШ КАШТРУ, ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
20 июня 2020, 21:59
В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер принимал Александрию. Донецкий клуб сумел дожать соперника и завоевать три очка.
Таким образом, "горняки" досрочно защитили титул чемпиона Украины.
Луиш Каштру привел свою команду к победе и для него это стал первый трофей в карьере за 23 года.
В активе Шахтера 71 пункт, а идущее на втором месте Динамо уже не сможет догнать донецкую команду.