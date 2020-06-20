Украина

Португальский специалист привел "горняков" к победе в чемпионате Украины.

В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер принимал Александрию. Донецкий клуб сумел дожать соперника и завоевать три очка.

Таким образом, "горняки" досрочно защитили титул чемпиона Украины.

Луиш Каштру привел свою команду к победе и для него это стал первый трофей в карьере за 23 года.

В активе Шахтера 71 пункт, а идущее на втором месте Динамо уже не сможет догнать донецкую команду.