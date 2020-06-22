Украина

В Шахтере надеются на прогрессе Даниила Сикана и Маркиньоса Сиприано в следующем сезоне.

Генеральный директор Сергей Палкин высказался о перспективных молодых футболистах донецкого клуба. Функционер признался, что на на Маркоса Антонио, Тете, Соломона и Додо претендуют ведущие европейские клубы.

"Луиш Каштру и его тренерский штаб — те люди, которые соответствуют нашей стратегии. Она заключается не только в том, чтобы выигрывать, но и развивать молодых футболистов".

"Мы сегодня видим, сколько молодежи у нас играет. Считаю, что в этом сезоне открылись Трубин, Бондарь и Фернандо. Я сегодня не говорю о Маркосе Антонио, Тете, Соломоне и Додо - это футболисты основы. На них уже есть интерес со стороны ведущих европейских клубов".

"Я надеюсь, что в следующем сезоне мы откроем Сиприано и Сикана. Вот такие у нас планы по молодежи. Я считаю, что молодые игроки очень нас усиливают и помогают", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Сергей Палкин рассказал о дальнейших планах Шахтера после триумфа в украинской Премьер-лиге.