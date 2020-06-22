Украина

"Сине-золотые" получили нового наставника.

Официальный сайт Львова сообщает, что новым главным тренером команды назначен Георгий Цецадзе.

Напомним, ранее команду покинул армянский специалист Егише Меликян, так как стороны не стали продлевать имеющийся контракт.

Последним местом работы 45-летнего грузинского тренера был Сабурдало. Также в Грузии менеджер работал с Дилой, Локомотивом и Самтредией, с которой в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок.

Кроме того, Цецадзе ранее возглавлял сборную Грузии U-21 и U-19.