Украина

Еще один одиннадцатиметровый арбитр Сергей Бойко отменил после шестиминутного просмотра VAR (2:1).

Матч понедельничной части двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги на поле НСК "Олимпийский" между киевским Динамо и Колосом из с. Ковалевка должен был подвести черту под очередным футбольным уик-эндом в нашей стране. Однако перенос игры Карпат и донецкого Олимпика растянул этот момент завершения на неопределенный срок, так что коллективы Михайличенко и Костышина в дождливом Киеве проводили игру без дополнительной смысловой нагрузки.

Не было интриги у этого противостояния и с точки зрения турнирной таблицы. "Бело-синие" уже точно не поднимутся выше донецкого Шахтера, который не так давно оформил чемпионство на их же арене, а вот вновь расстаться с отрывом от луганской Зари киевляне могут по завершению любого из своих оставшихся до конца чемпионата поединков.

Для Колоса выступление в числе шестерки сильнейших команд Украины ничем хорошим не отмечается. Коллектив Руслана Костышина шесть матчей не знал побед до игры с Динамо и не мог даже забить в трех последних из них. С таким багажом достаточно легко следовать к концу сезона, вот только явно не такие планы изначально преследовались командой из Ковалевки.

Само же противостояние на поле НСК "Олимпийский" в этот вечер сопровождалось периодически усиливавшимся дождем, что было как раз кстати для атмосферы происходящего. Формально, прохладные июньские осадки должны были остудить пыл футболистов, но вместо этого мы получили совершенно противоположный эффект, а масла в огонь своими решениями подливал главный арбитр Сергей Бойко.

В первом тайме обошлось без вмешательства рефери. Команды играли в равный футбол и очень долго привыкали к быстрой траве главной арены страны. Динамо провело несколько уверенных розыгрышей у чужих владений, но к забитому мячу было близко лишь в ситуации с промахом Кендзеры мимо мяча после скидки от Попова при розыгрыше стандарта. Колосу не хватало динамики для выхода в контратаку, хотя борьба именинника отчетного вечера, Петрова, и Дениса Попова при стандартах была больше похожа на классический фильм про единоборства.

Все ключевые события перешли во вторую половину матча, однако их общего числа вполне хватило бы сразу на несколько поединков этого тура. Все началось с неожиданного пенальти в ворота Бущана за игру рукой Попова, однако голкипер Динамо потащил из-под правой штанги удар Богданова. Уже во время ответной атаке киевляне должны были реализовывать ошибку Гавриша на своей половине, но Буяльский закрутил мяч в каркас ворот.

Спустя серию замен от обоих тренеров, начался своеобразный театр одного актера, с непосредственным участием главного арбитра Сергея Бойко. О футболе в последние полчаса игрового времени говорилось мало, так как наблюдавшие обсуждали резонансные решения арбитра. Пенальти за фол Петрова, после которого защитник получил вторую желтую, против Вербича, факт фиксации которого уже вызывал достаточно вопросов. Но пускай, Цыганков открыл счет точным ударом в правый нижний угол.

Затем, Колос мог отыграться во вполне спортивном ключе, но Бущан выдал великолепный сейв ногой в ответ на удар Лысенко с близкой дистанции. Еще немногим позже, вышедший на замену Де Пена снес на левом фланге своей штрафной Ильина, за что Бойко назначил еще один одиннадцатиметровый в ворота Динамо. К мячу подошел Арни Вильхамссон, и сделал то, что не смог сделать Богданов — результативно пробил в левый нижний угол.

Через такие события мы подошли к главному эпизоду во встрече. Нецензурное ругательство от Бойко остановило конфликт после падения Вербича в борьбе с Гавришем, который даже не видел соперника у себя за спиной, не то, чтобы старался отправить того на газон. Частично от позора главного рефери спасла шестиминутная "медитация" во время консультации с помощниками VAR и личного многократного просмотра повтора.

Но все тщетно. Прошло еще несколько минут, и Бойко дал пенальти за фол Ефремова против Де Пены на входе во вратарскую. Вновь вопросы, а когда Карлос точно пробил туда же, куда и Цыганков, то особо никто и не радовался. А ведь это были важные три очка для Динамо, однако с каким неприятным послевкусием они дались "бело-синим". Этот матч был чуть ли не самым эмоциональным за эту весну.

В следующем туре киевское Динамо сыграет в Чернигове против Десны, а Колос на "Оболонь-Арене" примет Александрию.



Динамо — Колос 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) — Вильхамссон, 69 (пен.)



На 53-й минуте Андрей Богданов (Колос) не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Андриевский (Дуэлунд, 58) — Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич — Русин (Де Пена, 57).



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84) — Лысенко (Кожушко, 72).



Предупреждения: Цитаишвили, Попов — Милько, Петров, Ефремов, Емец.

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).



На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).