Украина

Главный тренер Зари в этом туре не знал себе равных среди коллег.

В 27-м туре Заря сумела добыть важнейшую выездную победу над Десной – 2:1. Это позволило луганчанам оторваться от черниговцев на три очка в борьбе с ними за третье место. От идущего вторым Динамо Заря отстает на три очка.

Благодаря этой победе главный тренер луганчан Виктор Скрипник был признан лучшим в 27-м туре, сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

В следующем туре Заря сыграет с Шахтером. Матч состоится 27 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.