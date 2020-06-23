Украина

Матч против Шахтера стал юбилейным для хавбека Александрии.

Хавбек Александрии Василий Грицук после матча с Шахтером (2:3) имеет на своем счету ровно сто матчей в украинской Премьер-лиге, сообщил официальный сайт организации.

Эти 100 матчей Грицук провел, защищая цвета Кривбасса и Александрии. Также он играл в Первой лиге за "Нефтяник-Укрнефть".

В прошлом сезоне президент Александрии оплатил лечение Грицуку, несмотря на завершившийся контракт. Позже соглашение было продлено.

В текущем сезоне Василий провел 11 матчей в чемпионате за Александрию, отметившись голом и двумя ассистами.

Александрия идет на пятом месте в УПЛ, отставая на шесть очков от Десны и на 17 пунктов опережая Колос. Следующий матч команда Владимира Шарана проведет против ковалевцев 27 июня.