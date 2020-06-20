"Горняки" обыграли Александрию и оформили чемпионский титул.
Фото: ФК Шахтер
20 июня 2020, 22:21
Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины, обыграв Александрию.
Отметим, что для Луиша Каштру выиграл первый трофей за 23 года тренерской карьеры.
Обзор матча:
Шахтер — Александрия 3:2
Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 — Банада, 48, Третьяков 52 (пен.)
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) — Степаненко (Тете, 57) — Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон — Мораес.
Александрия: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) — Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада — Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.
Предупреждения: Додо — Шендрик, Пашаев, Шастал.