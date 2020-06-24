Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Кубка Украины.

Мариуполь и Ворскла сойдутся в борьбе за путевку в финал Кубка Украины, где победитель іграет против Динамо.

Мариуполь — Ворскла

Среда, 19:30, Мариуполь, стадион Владимира Бойко. Арбитр встречи — Екатерина Монзуль.

Украинские болельщики в финале Кубка Украины, как правило, ожидают увидеть противостояние Динамо и Шахтера. Однако в последние годы турнир приучил к тому, что Класичне мы на этой стадии не видим. В этот раз Динамо сразится в решающем матче с одним из представителей второй шестерки текущего сезона УПЛ — Мариуполем или Ворсклой.

Мариуполь на пути к полуфинальному противостоянию прошел Рух и Олимпик. В чемпионате же подопечные Александра Бабича ведут борьбу за первое место во второй шестерке с Днепром-1, но отстают на четыре очка. В последнем туре приазовцы разгромили Львов на своем поле, что можно считать хорошим признаком перед кубковым матчем. Львовяне показывали неплохую игру до этого, да и психологический фактор никто не отменял.

Что касается Ворсклы, то и команда Максимова подходит в отличном настроении. Полтавчане обыграли Днепр-1 — лидера второй шестерки. Да и в целом, Ворскла показывает хорошую физическую форму, что может стать немаловажным фактором. Полтавчане на пути к полуфиналу одолели двух крепких соперников — Колос и Десну.

Ожидаем, что тренеры обеих команд не будут отходить от составов, с которыми они добыли положительный результат в последнем туре. Что касается итога встречи, то вряд ли кто-то из соперников будет форсировать развитие событий ввиду того, что цена ошибки может быть слишком велика. Наверное, команды ограничатся одним забитым голом.