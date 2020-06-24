Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки на полуфинальный поединок.

Мариуполь и Ворскла разыграют вторую путевку в финал Кубка Украины, где победителя дуэли уже ждет Динамо. Небольшое преимущество компания Parimatch отдает Ворскле.

Так, на победу полтавчан коэффициент составляет 2,7, а вероятность успеха Мариуполя оценивается показателем 2,75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,2.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на тотал меньше (1,5). Вероятность данного события оценивается в показатель 3.

Напомним, матч Мариуполь — Ворскла состоится в среду, 24 июня. Начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.